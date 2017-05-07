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Активистки движения Femen утром в воскресенье развернули огромный плакат у избирательного участка, где позже во втором туре выборов президента Франции проголосовала кандидат от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен.

Акция прошла в местечке Энен-Бомон в департаменте Па-де-Кале к северу от Парижа.

Активистки забрались на высокие строительные леса и развернули огромный плакат.

"Марин у власти, Марианна в отчаянии", — написано на плакате. Марианна — это символ Французской республики, которая является олицетворением национального девиза Франции "Свобода, Равенство, Братство".

Как сообщает газета Figaro, одна из участниц акции задержана.

Напомним, в воскресенье, во Франции проходит президентских выборов. Во втором туре за президентское кресло ведут борьбу лидер движения "Вперед", экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон, который набрал в первом туре 24,01% голосов, и кандидат от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен (21,3%).