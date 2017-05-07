Выборы во Франции: обнаженные активистки провели акцию против Ле Пен (2)

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В мире | 7 мая 2017 года, 14:03

Активистки движения Femen утром в воскресенье развернули огромный плакат у избирательного участка, где позже во втором туре выборов президента Франции проголосовала кандидат от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен.

Акция прошла в местечке Энен-Бомон в департаменте Па-де-Кале к северу от Парижа.

Активистки забрались на высокие строительные леса и развернули огромный плакат.

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"Марин у власти, Марианна в отчаянии", — написано на плакате. Марианна — это символ Французской республики, которая является олицетворением национального девиза Франции "Свобода, Равенство, Братство".

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Как сообщает газета Figaro, одна из участниц акции задержана.

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Напомним, в воскресенье, во Франции проходит президентских выборов. Во втором туре за президентское кресло ведут борьбу лидер движения "Вперед", экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон, который набрал в первом туре 24,01% голосов, и кандидат от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен (21,3%).

Источник: РИА Новости
Комментарии 2
И что4 часа назад
Этот укропский высер, делает во Франции?
1
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alex1 час назад
Б+ляди,Сэр!
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