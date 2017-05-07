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В воскресенье с площади перед Лувром, где намерен отпраздновать победу на выборах президента Франции Эммануэль Макрон, эвакуировали около 300 журналистов. Как стало известно позже, эвакуация проводилась из-за обнаружения подозрительной сумки, в которой оказались аккумуляторы от камеры, сообщили в предвыборном штабе Макрона.

"Сегодня в 13.00 (14.00 по латвийскому времени) на сумку, где находились три аккумулятора от камеры, отреагировала собака, обученная обнаруживать взрывчатку. В качестве меры безопасности 300 журналистов, присутствовавших на месте, были эвакуированы и выведены за пределы зоны", — сообщил штаб Макрона.

В свою очередь, источник, знакомый с ситуацией, сказал РИА Новости, что угрозы взрыва нет. "Да", — ответил он вопрос, исключена ли угроза взрыва.

Напомним, в воскресенье, во Франции проходит президентских выборов. Во втором туре за президентское кресло ведут борьбу лидер движения "Вперед", экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон, который набрал в первом туре 24,01% голосов, и кандидат от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен (21,3%).