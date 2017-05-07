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Избирательный участок на выборах президента Франции в городе Дравей был закрыт после смерти одного из жителей, пишет Le Parisien.

Сообщается, что 89-летний француз успел опустить бюллетень в ящик для голосования, после чего почувствовал боль в груди и потерял сознание.

Прибывшие на место врачи констатировали смерть от сердечного приступа.

Напомним, ранее депутат-социалист Корин Эрель умерла после того, как почувствовала себя плохо на митинге в поддержку кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона.