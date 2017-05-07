В мире |

В Турции, в городе Конья в местном парке оборвался трос у аттракциона, в результате чего пострадали 10 человек, сообщает Anadolu.

Напомним, как уже пиcал Mixnews, механизм поднял людей на 25 метров и почти опустил вниз, однако в двух метрах от земли оборвался трос, в результате чего люди упали и сильно ударились о платформу.

Пострадавшие были госпитализированы, их жизни ничего не угрожает.