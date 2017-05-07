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В воскресенье, в жилом доме в поселке Веселовка Черняховского городского округа Калининградской области произошел взрыв газовоздушной смеси. Всего, по уточненным данным, пострадали пять человек, трое из которых - дети, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"Трое детей находятся в тяжелом состоянии, доставляются в лечебные учреждения Калининграда", — сказал собеседник агентства.

В результате взрыва произошло частичное разрушение квартир, повреждены несущие конструкции дома. На месте ЧП сейчас идет разбор завалов. Всего в доме проживал 31 человек.

Источники: gazeta.ru, РИА Новости