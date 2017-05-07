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Российский оппозиционер Алексей Навальный вылетел за границу. Об этом сообщает газета "Московский комсомолец" со ссылкой на источники.

По данным издания, он направляется в Барселону.

Ранее Навальный сообщил в своем блоге о том, что ему вернули загранпаспорт. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) предупредила о запрете Навальному покидать Россию. Однако в Мосгорсуде заявили об отсутствии прямого запрета Навальному на выезд.

Тем временем как заявили "Газете.Ru" близкие к оппозиционеру источники, Навальный отправился на обследование в Барселону вместе с женой.

"Обследование продлится около недели. Все зависит от ситуации, но он планирует вернуться как можно скорее и продолжить лечение в Москве", — сказал один из источников.

По его словам, Навальный не хотел прерывать кампанию, но "ситуация очень серьезная".