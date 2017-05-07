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Лидер движения "Вперед" Эммануэль Макрон побеждает во втором туре выборов президента Франции с Эммануэль Макрон побеждает на выборах президента Франции, набрав 63,5% голосов, сообщает швейцарское издание 24Heures со ссылкой на первые официальные данные МВД Франции.

По данным издания, Марин ле Пен набрала порядка 37,5% голосов. Это самый лучший результат для лидера "Национального Фронта". По подсчетам 24Heures, это свыше 10 миллионов голосов.

Швейцарский телеканал RTS также сообщает, что явка на втором туре выборов во Франции составила 74%.

Официальные итоги голосования будут объявлены 11 мая, но фактически имя победителя станет известно раньше.

Второй тур голосования был отмечен низкой явкой избирателей. К 17:00 по местному времени явка во втором туре оказалась значительно ниже по сравнению с двумя предыдущими выборами.

Как заявило Министерство внутренних дел страны, она составила 65.3% по сравнению с 71.9% к этому времени в 2012 году, и по сравнению с 75.1% - в 2007 году.

Кандидаты - бывший инвестиционный банкир Эммануэль Макрон и лидер крайне правого "Национального фронта" Марин Ле Пен - предлагали избирателям кардинально разные программы.

Либеральный центрист Макрон выступает за дальнейшее дерегулирование экономики и поддерживает Евросоюз. В то же время Ле Пен предлагает французам националистическую, антииммиграционную программу. Она хочет отказаться от евро и провести референдум о членстве страны в ЕС.

Напомним, в воскресенье, 7 мая прошел второй тур выборов президента Франции. Основная часть участков в стране закрылась в 20.00 по латвийскому времени, в больших городах голосование продлено до 21.00.

Первый тур выборов состоялся 23 апреля. В воскресенье борьбу продолжили лидер движения "Вперед", экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон, который ранее набрал 24,01% голосов, и кандидат от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен с 21,3% голосов.

Президентские выборы в Пятой республике проходят в 11-й раз. Глава государства избирается на пять лет путем всеобщего прямого тайного голосования, в выборах могут принять участие граждане в возрасте от 18 лет — около 47 миллионов избирателей. До оставляющего должность Франсуа Олланда высший государственный пост занимали Шарль де Голль, Жорж Помпиду, Валери Жискар д'Эстен, Франсуа Миттеран, Жак Ширак и Николя Саркози.

Источники: РИА Новости, Русская служба BBC