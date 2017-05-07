Ле Пен поздравила Макрона с победой на президентских выборах (5)

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В мире | 7 мая 2017 года, 21:49

Лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен поздравила с победой на президентских выборах своего конкурента, главу движения "Вперед" Эммануэля Макрона, а также поблагодарила проголосовавших за нее.

"Французы выбрали нового президента Франции, проголосовали за продолжение (прежнего курса). Я позвонила господину Макрону, чтобы поздравить его с избранием", - сказала она.

"Я хочу поблагодарить 11 миллионов французов, которые отдали мне свои голоса и свое доверие, а также сторонников, которые поддерживали и сопровождали меня на протяжении всей президентской кампании. Также я хочу поблагодарить Николя Дюпон-Эньяна, который поддержал меня, за его мужественный выбор", - добавила Ле Пен.

Она также отметила, что "Национальный фронт" должен обновиться к парламентским выборам и стать новой политической силой.

Ранее МВД Франции опубликовало первые данные о результатах голосования, согласно которым Ле Пен набирает около 40% голосов, Макрон — около 60%. При этом она опережает своего соперника в ряде департаментов на севере Франции.

Источник: РИА Новости
Комментарии 5
Beata Dagenvalde2 часа назад
Ле Пен ❤
Однажды, некоторые французы поймут, как они ошиблись, выбрав того Макарона..
3
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DDD46 минут назад
Очередной ставленник на посту президента будет.
Жаль.
2
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Тротильда1 час назад
Старая шлюха слилась даже до официального объявления результатов выборов. Ну что же, поедет опять отсасывать миллионы евриков из Рашкостана, попутно рассказывая Путэну, что скоро ее ждет успех на парламентских выборах.
6
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