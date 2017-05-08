Секретный космолет США вернулся на Землю после двух лет в космосе (2)
Экспериментальный орбитальный самолет X-37B Orbital Test Vehicle-4, который почти два года находился в космосе с секретной миссией, приземлился на мысе Канаверал, сообщает официальный Twitter американских ВВС.
"X-37B OTV-4 ВВС США вернулся с орбиты и благополучно приземлился на территории Космического центра Кеннеди. X-37 провел в космосе более 700 дней", — говорится в заявлении в микроблоге ВВС.
The #AirForce #X37B #OTV4 is back after more than 700 days in #Space. @NASAKennedy pic.twitter.com/02WdzMSDJe— U.S. Air Force (@usairforce) 7 мая 2017 г.
Ранее в Пентагоне сообщали, что на базе X-37B OTV-4 планировалось провести эксперименты по программе создания ионного двигателя и исследовать изменение свойств материалов в космическом пространстве. Полный спектр задач американского мини-шаттла не разглашается.
Эксперты считают, что аппарат может быть прообразом космического перехватчика или самолета-разведчика. Вернувшийся на землю OTV-4 стал четвертой орбитальной лабораторией, построенной в рамках проекта Х-37.