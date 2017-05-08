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Президент Афганистана Ашраф Гани заявил о ликвидации главаря террористической группировки "Исламское государство"(ИГ) в этой стране Абдула Хасиба.

В конце апреля Пентагон заявил, что в ходе спецоперации США и афганских сил безопасности в провинции Нангархар были ликвидированы более 30 боевиков ИГ, в том числе несколько командиров. Среди погибших, как отмечал представитель минобороны США, мог быть лидер ИГ в Афганистане "эмир" Абдул Хасиб.

"Власти Афганистана подтверждают ликвидацию Абдула Хасиба, главы группировки ИГ провинции Нангархар (на востоке Афганистана)", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте президента страны.

В сообщении также отмечается, что Хасиб был ликвидирован в ходе операции сил специального назначения Афганистана 28 апреля.

Как отмечает агентство "Рейтер", Хасиб стал лидером ИГ в Афганистане в прошлом году после того, как его предшественник Хафиз Саид Хан был ликвидирован в результате удара беспилотника США.

Считается, что Хасиб распорядился осуществить серию нападений в Афганистане, в том числе на военный госпиталь в Кабуле в марте. "Этот убитый главарь ИГ отдал приказ о нападении на больницу Сардара Мохаммада Давуд Хана", — сообщили власти.