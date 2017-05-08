Путин предложил Макрону преодолеть взаимное недоверие (1)
В мире | 8 мая 2017 года, 11:24
Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму избранному президенту Франции Эммануэлю Макрону, сообщается на сайте Кремля.
В поздравлении говорится, что Макрон избран главой государства «в непростой для Европы и для всего мирового сообщества период».
«Нарастание угроз терроризма и воинствующего экстремизма сопровождается эскалацией локальных конфликтов и дестабилизацией целых регионов. В этих условиях особенно важно преодолеть взаимное недоверие и объединить усилия для обеспечения международной стабильности и безопасности», — отмечается в телеграмме.
Также Путин пожелал Макрону крепкого здоровья, благополучия и успехов в ответственной деятельности во главе государства.
Источник: ПОЛИТ.РУ
Так кто же против преодоления взаимного недоверия. Я за! Макрон, уверена, тоже! Верни Крым стране, у которой его украл, убери своих террористов из Лугандонии, и, вуаля, недоверие будет преодолено. Думаю, что даже санкции сразу снимут, и сможет Путин грабить Россию и дальше, мир на это глаза прикроет.
21
Ответить