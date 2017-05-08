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В Хабаровске в честь Дня Победы прошел автомобильный флешмоб, в рамках которого из машин был составлен орден Отечественный войны и цифра «9» в честь 9 Мая, сообщает Dvnovosti.ru.

Акция прошла вечером 7 мая на парковке у арены «Ерофей» в Хабаровске. На построение машин ушло около трех-четырех часов.

Как сообщили РИА Новости организаторы акции, в ней принял участие 521 автомобиль.

Фото: скриншот Youtube