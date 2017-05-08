В Хабаровске составили орден Отечественной войны из более 500 машин
В мире | 8 мая 2017 года, 13:28
В Хабаровске в честь Дня Победы прошел автомобильный флешмоб, в рамках которого из машин был составлен орден Отечественный войны и цифра «9» в честь 9 Мая, сообщает Dvnovosti.ru.
Акция прошла вечером 7 мая на парковке у арены «Ерофей» в Хабаровске. На построение машин ушло около трех-четырех часов.
Как сообщили РИА Новости организаторы акции, в ней принял участие 521 автомобиль.
Фото: скриншот Youtube
Источник: ПОЛИТ.РУ