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Десятилетняя девочка купалась в озере парка Мосс в городе Орландо, штат Флорида, когда на нее напал самый свирепый и опасный хищник — аллигатор, передает телеканал ABC.

По данным комиссии по флоре и дикой природе штата, ребенок купался в разрешенном для этого месте на глубине чуть более полуметра и в трех метрах от берега. Полутораметровый крокодил незаметно подплыл к ребенку и успел схватить за ногу.

Все могло бы закончиться плачевно, если бы девочка не проявила чудеса ловкости, смелости и силы. Она самостоятельно разжала пасть аллигатора и ретировалась на безопасное расстояние.

После инцидента сотрудники парка отловили хищника и усыпили его. Девочка же, доставленная в больницу с ранами бедра, в скором времени была выписана.