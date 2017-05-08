"Мужик в кепке" стал звездой французских соцсетей после победы Макрона
Молодой активист движения "Вперед", которое возглавляет победивший на президентских выборах Эммануэль Макрон, неожиданно стал одной из самых обсуждаемых персон во франкоязычном сегменте социальных сетей.
But WHO is the guy in the baseball cap behind President Macron ??? https://t.co/LLcMNXLhbI #macron #president #baseballcapman #mystery— Adrian (@majormoore) 8 мая 2017 г.
В воскресенье, когда стали известны предварительные результаты выборов, Макрон появился перед своими сторонниками на площади перед Лувром, где спел "Марсельезу". Следившие за выступлением зрители обратили внимание на мужчину в бейсболке, который стоял на сцене непосредственно за Макроном и активно подпевал будущему президенту Пятой республики.
«Le mec à casquette» : qui est l'homme mystère qui s'est incrusté derrière Macron ? https://t.co/P8qyI33aqG pic.twitter.com/iC6ZPDZUIh— Le Parisien (@le_Parisien) 7 мая 2017 г.
В социальных сетях сразу же разгорелось обсуждение личности неизвестного энтузиаста, который получил прозвище "мужик в кепке". Как установили французские СМИ, речь идет о 31-летнем жителе Нанта, владельце пиццерии по имени Морган Симон. Он объяснил, что оказался на сцене как один из активистов движения и занял место за Макроном, поскольку увидел, что оно не занято. Мужчина добавил, что всегда носит бейсболку и ему не пришло в голову снять ее даже при данных обстоятельствах. Далее: https://news.rambler.ru/world/36824072/?utm_content=news&utm_medium=read_more&utm_source=copylink