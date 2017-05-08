В мире |

Молодой активист движения "Вперед", которое возглавляет победивший на президентских выборах Эммануэль Макрон, неожиданно стал одной из самых обсуждаемых персон во франкоязычном сегменте социальных сетей.

В воскресенье, когда стали известны предварительные результаты выборов, Макрон появился перед своими сторонниками на площади перед Лувром, где спел "Марсельезу". Следившие за выступлением зрители обратили внимание на мужчину в бейсболке, который стоял на сцене непосредственно за Макроном и активно подпевал будущему президенту Пятой республики.

«Le mec à casquette» : qui est l'homme mystère qui s'est incrusté derrière Macron ? https://t.co/P8qyI33aqG pic.twitter.com/iC6ZPDZUIh — Le Parisien (@le_Parisien) 7 мая 2017 г.

В социальных сетях сразу же разгорелось обсуждение личности неизвестного энтузиаста, который получил прозвище "мужик в кепке". Как установили французские СМИ, речь идет о 31-летнем жителе Нанта, владельце пиццерии по имени Морган Симон. Он объяснил, что оказался на сцене как один из активистов движения и занял место за Макроном, поскольку увидел, что оно не занято. Мужчина добавил, что всегда носит бейсболку и ему не пришло в голову снять ее даже при данных обстоятельствах. Далее: https://news.rambler.ru/world/36824072/?utm_content=news&utm_medium=read_more&utm_source=copylink