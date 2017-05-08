На Украине возмутились билетами на "Евровидение" на русском языке (3)

фото

В мире | 8 мая 2017 года, 18:24

Жители Украины выражают недовольство русскоязычным интерфейсом официального сервиса продажи билетов на «Евровидение» concert.ua. Именно он открывается по умолчанию, хотя диалог с системой возможен также на украинском и английском. Об этом в понедельник, 8 мая, сообщает ТАСС.

Приобрести билеты с текстом на украинском языке, как сообщили агентству в пресс-службе сервиса, можно только в украинской версии сайта.

Писательница Лариса Ницой, известная антироссийскими взглядами, на своей странице в Facebook назвала эту ситуацию нарушением законодательства и предложила «пойти и спалить к чертям» офис системы продажи билетов.

Генеральный директор дворца «Украина», на сцене которого проводится конкурс, Роман Недзельский также написал в Facebook о своем недовольстве. «"Евровидение-2017 проходит в "Лужниках" или все-таки на Украине, в Киеве?» — поинтересовался он.

«Евровидение» в 2017 году проходит в Киеве, так как победу в состязании 2016 года заняла украинская певица Джамала. Россию должна была представлять певица Юлия Самойлова, однако ей запретили въезд в страну из-за выступления в Крыму, которое в Киеве назвали нарушением государственной границы. Первый канал отказался от замены участника и объявил, что певица выступит на конкурсе в 2018 году.

Источник: Lenta.ru
Комментарии 3
Патриот 1 час назад
Украину больше вообще не воспринимаю! Это страна которую захватила хунта, нацисты и фашисты. Где приложила руку США, везде разруха и льётся кровь.
Ответить
Alex1 час назад
О билетах на русском смеялись уже вчера ,сегодня падаем с жены Порошенко на "открытии" .Ждём продолжения хохловидения...видно в понедельник их мама родила...
Ответить
kapec52 минуты назад
Латышка из "Единства возмущена: продавец говорила со мной на русском, почему я должна мoчиться?
Ответить