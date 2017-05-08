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Победительнице «Евровидения-2016» певице Джамале запретили пройти по красной дорожке во время открытия «Евровидения» в Киеве.

Об этом в фейсбуке написал ее продюсер Игорь Тарнопольский.

«Джамале запретили идти на красную дорожку. Странно, не правда ли, что победителю предыдущего года, который привез «Евровидение» в Украину, запрещают там появляться. В итоге не сфотографировался там только ленивый», — написал он, отметив, что организаторы объяснили запрет регламентом конкурса.

Кроме того, Тарнопольский привел еще ряд, по его мнению, «интересных фактов». Так, Джамалу около 20 минут не пропускали на церемонию из-за отсутствия соответствующей инструкции, у нее и продюсера не работали бейджи.

«На церемонии открытия не было ни пресс-вола, ни зоны для фотографов и журналистов, ни, собственно, большинства делегаций. Было похоже, что в «Парковом» проходят две параллельные вечеринки. На одной люди выпивают и болтают, между ними прогуливаются аниматоры из эстрадно-циркового училища, а на другой в абсолютно пустом темном зале оркестр народных инструментов НАОНИ играет на бандурах и цимбалах хиты «Евровидения», — отметил он.

Также, по словам продюсера, церемония началась с получасовым опозданием.

Ранее СМИ сообщили, что гонорар Джамалы за выступление на «Евровидении» в этом году составит 985,5 тыс. грн (около $37 тыс.).