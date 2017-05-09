Билл Клинтон выпустит политический блокбастер
В мире | 9 мая 2017 года, 08:56
Экс-президент США Билл Клинтон с конца 2016 года пишет политический детектив вместе с популярным автором Джеймсом Паттерсоном, сообщает Associated Press.
Роман под названием «Пропавший президент», как ожидается, выйдет в июне 2018 года. Об условиях сотрудничества двух авторов не сообщается. Также неизвестно, будет ли сюжет строиться вокруг Дональда Трампа, который прошлой осенью победил супругу Клинтона Хилари в президентской гонке.
До этого Клинтон в 2004 году выпустил книгу мемуаров «Моя жизнь».
Паттерсон пишет детективы, в частности он автор книг о сыщике Алексе Кроссе.
Источник: ПОЛИТ.РУ