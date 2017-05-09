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Фото/UNIVERSITY OF MISSISSIPPI

Останки по меньшей мере семи тысяч человек обнаружены на территории кампуса медицинского центра в Университете Миссисипи. Общая площадь захоронений составляет примерно 8 гектаров.

В XIX - XX веках там располагалась психиатрическая лечебница, и там же хоронили умерших пациентов.

По данным властей, эксгумация и перезахоронение обойдутся в 21 млн долларов - по 3 тысячи долларов на каждого.

Администрация медицинского центра изучает более дешевые альтернативы. Один из вариантов - проводить эксгумацию своими силами. По предварительным расчетам, это будет стоить 400 тысяч долларов в год в течение последующих восьми лет.

Планируемые расходы включают в себя строительство мемориала и лаборатории, где студенты смогут изучать останки умерших и сохранившиеся вещи.

Группа ученых университета сформировала консорциум, посвященный изучению останков.

"Мы унаследовали тела этих пациентов, и хотим продемонстрировать им заботу и уважительное обращение", - сказал Ральф Дидлейк, куратор Центра биоэтики и медицинских гуманитарных наук.

Психиатрическая больница - первая в штате Миссисипи - была открыта в 1855-м и функционировала по 1935 год. До появления специализированной клиники пациенты, страдавшие психическими заболеваниями, часто содержались в тюрьмах или на чердаках домов, будучи скованными цепями. Согласно архивным документам, с 1855-го по 1877 год через больницу прошли 1376 пациентов, более чем каждый пятый из них умер. После Гражданской войны в США число пациентов психлечебницы резко возросло и порой достигало шести тысяч.

Первые могилы были обнаружены в 2013 году при строительстве дороги возле кампуса, а в 2014 году при строительстве гаража были найдены более тысячи гробов с останками.