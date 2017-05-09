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Двенадцатилетняя девочка Раджгаури Павар из графства Чешир набрала 162 балла на тестировании, определяющем коэффициент интеллекта, сообщает The Independent.

Тест проходил в Манчестере. Результат Раджгаури является максимально возможным для человека в возрасте до 18 лет, подчеркивает издание.

Отметка для "гениев" установлена на 140 пунктах. При этом IQ известных физиков Альберта Эйнштейна и Стивена Хокинга оценивается в 160 баллов.

Как отмечает газета The Times of India, после объявления результатов девочке предложили членство в британском Обществе Менса — клубе для людей с высоким коэффициентом интеллекта.