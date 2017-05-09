12-летняя британка обогнала Хокинга и Эйнштейна по результатам IQ-теста
В мире | 9 мая 2017 года, 09:14
Двенадцатилетняя девочка Раджгаури Павар из графства Чешир набрала 162 балла на тестировании, определяющем коэффициент интеллекта, сообщает The Independent.
Тест проходил в Манчестере. Результат Раджгаури является максимально возможным для человека в возрасте до 18 лет, подчеркивает издание.
Отметка для "гениев" установлена на 140 пунктах. При этом IQ известных физиков Альберта Эйнштейна и Стивена Хокинга оценивается в 160 баллов.
Как отмечает газета The Times of India, после объявления результатов девочке предложили членство в британском Обществе Менса — клубе для людей с высоким коэффициентом интеллекта.
Источник: BBC Russian