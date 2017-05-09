В Германии похитили диадему великой герцогини за 1,2 млн евро
В мире | 9 мая 2017 года, 10:18
В немецком городе Карлсруэ из национального музея была похищена ювелирная тиара из золота и платины, украшенная 367 бриллиантами.
Диадема стоимостью 1,2 млн евро принадлежала последней великой герцогине Бадена Хильде Люксембургской (1864-1952). Она была изготовлена в начале XX века и хранилась в стеклянной витрине в так называемом Тронном зале на последнем этаже Баденского земельного музея в Карлсруэ.
Пропажа была обнаружена еще 29 апреля, но полиция сообщила о ней только сейчас. Стражи порядка обратились к общественности в надежде получить информацию, которая помогла бы выйти на след преступников.
Источник: Deutsche Welle