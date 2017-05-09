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В немецком городе Карлсруэ из национального музея была похищена ювелирная тиара из золота и платины, украшенная 367 бриллиантами.

Диадема стоимостью 1,2 млн евро принадлежала последней великой герцогине Бадена Хильде Люксембургской (1864-1952). Она была изготовлена в начале XX века и хранилась в стеклянной витрине в так называемом Тронном зале на последнем этаже Баденского земельного музея в Карлсруэ.

Пропажа была обнаружена еще 29 апреля, но полиция сообщила о ней только сейчас. Стражи порядка обратились к общественности в надежде получить информацию, которая помогла бы выйти на след преступников.