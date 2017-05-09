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Победительница Евровидения-2016 украинская певица Джамала не будет выступать на открытии первого полуфинала песенного конкурса в Киеве, ее заменит украинский артист Монатик. Об этом сообщает пресс-служба организаторов шоу.

Специально для открытия Евровидения трек "Кружит" певец исполнит на английском языке, чтобы зрители со всей Европы смогли увидеть и услышать уникального украинского артиста.

Шоу, которое продемонстрирует Монатик, - на очень высоком техническом уровне, фирменные танцевальные постановки и хитовые нотки песни никого не оставят равнодушным и заставит танцевать всех зрителей, сообщается на официальном сайте мероприятия.

Монатик за последние годы совершил настоящий прорыв в украинской музыкальной индустрии, поэтому организаторы поручили ему такую ​​торжественную миссию открывать песенный конкурс Евровидение-2017 в Киеве, пишет портал.

Монатик - мультиартист: певец композитор, автор, музыкант, саунд-продюсер. В ноября 2015 года артист получил награду "Прорыв года" по версии музыкальной премии M1 Music Awards. А в феврале 2016 певец получил сразу 2 статуэтки Национальной музыкальной премии YUNA.

Первый полуфинал Евровидения в Киеве начнется сегодня в 22:00.

Ранее СМИ сообщили, что гонорар Джамалы за выступление на "Евровидении" в этом году составит 985,5 тыс. грн (около $37 тыс.).

Источник: RT