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Террористическая организация «Исламское государство» распространила видеозапись казни «российского полковника», захваченного в Сирии. Об этом сообщает SITE Intelligence Group, занимающаяся мониторингом публикаций на исламистских сайтах.

На видео, озвученном на русском языке, ИГ объявляет об успешной борьбе с российскими войсками, а также угрожает России и президенту РФ Владимиру Путину новыми терактами.

На одном из фрагментов записи показан мужчина, одетый в оранжевый комбинезон, который рассказывает о работе на российские спецслужбы, сообщает Reuters.

На второй части видеозаписи боевик перерезает горло заложнику, названном «полковником Евгением Петренко». Он, как утверждает закадровый текст, находился в Сирии и Ираке с 2016 года.

Видео, как предполагает SITE, было снято в провинции Ракка, находящейся под контролем ИГ.

Подтвердить подлинность видеозаписи и личность убитого, отмечает Reuters, не представляется возможным.

Минобороны РФ и другие российские ведомства пока запись с казнью «российского полковника» не прокомментировали.

В декабре 2015 года «Исламское государство» опубликовало видеозапись казни «российского шпиона» Магомеда Хасиева. Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя видеозапись, заявил, что человек, казнивший Хасиева, опознан как «житель Ноябрьска, русский по национальности». По данным СМИ, речь шла о 28-летнем Анатолии Землянке. Он был объявлен в розыск по линии Интерпола и заочно арестован российским судом. Весной 2014 года ИГ распространило видео казни инженера из России Сергея Горбунова, которого боевики удерживали в заложниках с 2013 года.

Источник: Meduza