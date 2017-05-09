В мире |

Президент России Владимир Путин в ходе Парада Победы на Красной площади поздравил россиян с 9 Мая. Прямая трансляция доступна на сайте ТАСС.

В своей речи глава государства отметил, что нет, не было и не будет силы, которая могла бы поработить российский народ, а участникам Великой Отечественной войны никогда не будет стыдно за нынешних жителей страны.

«Наш народ стоял насмерть, защищая родную землю и совершил, казалось бы, невозможное — развернул назад кровавое колесо Второй мировой войны, погнал врага оттуда, куда он посмел прийти на нашу землю, сокрушил нацизм, положил конец его зверствам», — сказал президент.

По словам Путина, в наши дни для эффективной борьбы с терроризмом, экстремизмом, неонацизмом, другими угрозами необходима консолидация всего международного сообщества. «Мы открыты для такого сотрудничества», — подчеркнул он.