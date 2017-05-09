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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в стране останется праздник 9 мая, но он будет отмечаться не по «московскому сценарию». Об этом сообщают «Украинские новости».

По его словам, украинцы являются полноправными участниками победы над нацизмом.

«Горькие воспоминания о тех годах не оставляют нас, бережно передаются из поколения в поколение. Праздник этот есть и будет, но мы больше не станем отмечать его по московскому сценарию», — сказал он.

Порошенко также заявил, что Вторая мировая война имела «планетарный характер, и народы бывшего Советского Союза воевали вместе».

При этом он добавил, что эта война «имела и свое отдельное, украинское измерение, которое для нас является главным».