Порошенко отказался отмечать 9 мая по московскому сценарию (2)
В мире | 9 мая 2017 года, 14:06
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в стране останется праздник 9 мая, но он будет отмечаться не по «московскому сценарию». Об этом сообщают «Украинские новости».
По его словам, украинцы являются полноправными участниками победы над нацизмом.
«Горькие воспоминания о тех годах не оставляют нас, бережно передаются из поколения в поколение. Праздник этот есть и будет, но мы больше не станем отмечать его по московскому сценарию», — сказал он.
Порошенко также заявил, что Вторая мировая война имела «планетарный характер, и народы бывшего Советского Союза воевали вместе».
При этом он добавил, что эта война «имела и свое отдельное, украинское измерение, которое для нас является главным».
Источник: Газета.ru
Чёрная чума Потрошенко будет отмечать конец фашизма под музыку в своей бане со слезами на глазах скорбя о полном поражении бандерлогов и Шушкевича! Гореть тебе в АДу, скот профашистский. Жить тебе не долго осталось!
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Да не упоминайте эту хрюшу сегодня !
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