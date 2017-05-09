На Украине праздник Победы 9 мая отметили 50 тысяч человек (3)

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В мире | 9 мая 2017 года, 15:31

Участниками праздничных мероприятий по случаю Дня Победы над нацизмом во Второй мировой войне на Украине стали около 50 тысяч человек. Об этом со ссылкой на заместителя министра внутренних дел страны Сергея Ярового во вторник, 9 мая, сообщает РИА Новости.

По словам чиновника, для обеспечения порядка задействованы около 30 тысяч правоохранителей.

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За различные нарушения, по словам Ярового, задержаны 45 человек по всей стране. При этом, как сообщил глава киевского управления полиции Андрей Крищенко, в столице — 25 задержанных. Речь идет о хулиганстве и сопротивлении сотрудникам правоохранительных органов. фото

Ранее стало известно, что в центре Киева два человека пытались развернуть баннер с георгиевской лентой, которая запрещена в республике в связи с законом о декоммунизации, и были задержаны.

9 мая президент Украины Петр Порошенко заявил, что победа над фашизмом была, есть и будет, однако страна не позволит России использовать праздник для удовлетворения имперских амбиций и не будет отмечать его по московскому сценарию. фото

С 2015 года на Украине действует закон «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов на Украине и запрете пропаганды их символики». С этих же пор День Победы, отмечавшийся 9 мая, носит название День Победы над нацизмом во Второй мировой войне.

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Праздник фактически игнорируется украинскими властями, основные мероприятия приходятся на 8 мая. В этот день в республике отмечают День памяти и примирения в знак солидарности с европейскими странами.

Источник: Lenta.ru
Комментарии 3
Sedna2 часа назад
Речь идет о хулиганстве и сопротивлении сотрудникам правоохранительных органов. -------------------------

Это ж кто так хулиганичал? Небось , опять хулиганы из "Бессмертного полка"? Наверное, они нападали на белый и пушистый "Азов"?
Вот уж воистину, на латышских порталах и в СМИ правду НИКОГДА не прочтешь.
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Лёлик43 минуты назад
Надо обладать настоящим мужеством , что бы не побояться противостоять вооружённым бандеровцам , эти люди достойно несут память о своих родных , настоящие герои Украины!!!
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Мэй46 минут назад
В 50 000 в Киеве может поверю....может.Но 50 000 по всей Украине- врут
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