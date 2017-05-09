Австрийский суд обязал Facebook удалить оскорбительные посты
В мире | 9 мая 2017 года, 16:16
Суд в Австрии обязал социальную сеть Facebook удалить оскорбительные публикации.
Решение можно рассматривать как победу активистов, требовавших, чтобы социальные медиа боролись с "троллями" в интернете.
Иск был подан Партией зеленых Австрии, после того как лидер партии пострадала от разжигающих ненависть сообщений в соцсети.
Апелляционный суд в Вене постановил, что Facebook должен удалить оскорбительные посты в адрес Эвы Главишниг, указав, что блокировки подобного контента лишь на территории Австрии недостаточно.
По мению судьи, соцсети будет несложно автоматизировать этот процесс.
Представители соцсети пока не комментировали решение суда.