Студент из американского штата Невада Картер Уилкерсон установил новый рекорд по числу ретвитов в социальной сети Twitter.

Его сообщение о годовом запасе бесплатных наггетсов набрало более 3,4 млн ретвитов.

HELP ME PLEASE. A MAN NEEDS HIS NUGGS pic.twitter.com/4SrfHmEMo3

Тем самым он побил рекорд телеведущей Эллен Дедженерес с селфи с премии «Оскар».

If only Bradley's arm was longer. Best photo ever. #oscars pic.twitter.com/C9U5NOtGap

В начале апреля Уилкерсон спросил у сети Wendy's, сколько ретвитов ему нужно собрать, чтобы бесплатно получать наггетсы целый год. Wendy's назвала число в 18 млн. Скриншот переписки стал вирусным.

Как сообщает The Verge, 18 апреля Уилкерсон побывал на шоу Эллен Дедженерес.

Позже, 9 мая, Wendy's подтвердила, что Уилкерсон получит свои бесплатные наггетсы, также компания пожертвует $100 тыс. на благотворительность.

.@carterjwm is now the most retweeted tweet of all-time. That’s good for the nuggets, and $100k to @DTFA. Consider it done. #nuggsforcarter pic.twitter.com/k6uhsJiP4E