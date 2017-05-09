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Премьер-министр Сербии Александр Вучич надел георгиевскую ленточку и отметил храбрость и решительность советского народа, одержавшего победу над фашизмом, сообщает Sputnik Сербия.

Вучич надел подаренную ему георгиевскую ленточку и «заявил, что гордится тем, что является представителем народа, который изначально был на стороне свободы и против фашизма».

Он отметил, что 9 Мая — «великий день для всего человечества». По словам Вучича, на русский народ лег самый тяжелый груз и именно он понес самые многочисленные потери в борьбе против фашизма.

Премьер Сербии подчеркнул, что русский народ при этом показал исключительную непоколебимость, решительность и храбрость.