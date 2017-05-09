В ЕС объявили о скорой отмене виз с Украиной (1)
В мире | 9 мая 2017 года, 22:04
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини сообщила, что в ближайшие дни ЕС упростит визовый режим с Украиной. Об этом сообщает ТАСС.
«Мы поддерживаем наших восточных партнеров, укрепляем их экономики и государственные органы, их стойкость, и всего через несколько дней мы объявим о соглашении об упрощении визового режима с нашими украинскими друзьями», — заявила глава дипломатии ЕС.
Могерини поздравила граждан ЕС с днем Европы, отметив, что будущее ЕС зависит от выбора, который предстоит сделать каждому европейцу и который имеет значение для всего мира.
Источник: ПОЛИТ.РУ
Сейчас понавалят... Хо(х)лопы.
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