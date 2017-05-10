В крупном хранилище радиоактивных материалов в США объявлена тревога
В мире | 10 мая 2017 года, 08:06
Чрезвычайное положение в связи с обрушением тоннеля объявлено в Хэнфордском комплексе – крупнейшем в США хранилище радиоактивных материалов в штате Вашингтон, передает Associated Press.
Тревога вызвана оседанием почвы над железнодорожным тоннелем, где хранятся вагоны, нагруженные загрязненными отходами при производстве плутония.
Персонал комплекса частично эвакуирован. Работников попросили находиться в укрытии, обеспечить надежную вентиляцию и воздержаться от приема воды и пищи.
Представитель природоохранного ведомства штата сообщил, что утечки радиации в результате инцидента не зафиксировано.
Источник: РИА Новости