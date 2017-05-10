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Президент США Дональд Трамп внезапно уволил главу Федерального бюро расследований Джеймса Коми. Неожиданное решение было принято спустя несколько часов после того, как стало известно, что Коми привел неточные данные о письмах Хиллари Клинтон, выступая в конгрессе неделю назад.

Согласно заявлению Белого дома, Трамп основывался на рекомендациях генерального прокурора Джеффа Сешнса и его заместителя Рода Розенстина.

"Сегодня президент Дональд Трамп проинформировал главу ФБР Джеймса Коми, что тот больше не работает и снят с должности", - говорится в заявлении Белого дома.

"ФБР - одна из самых уважаемых и важных организаций нашей нации, и сегодняшний день станет новым началом для главной гордости нашей правоохранительной системы", - заявил Трамп.

Коми возглавлял расследование ФБР о возможных связях членов предвыборного штаба Трампа с Россией.

В письме Трампа главе ФБР говорится, что он "не в состоянии эффективно руководить бюро".

Сам Коми выступал перед своими коллегами в Лос-Анджелесе перед началом кампании по найму новых сотрудников ФБР. Во время его выступления один из его помощников принес ему записку, в которой было сказано, что он уволен. Коми немедленно сообщил об этом собравшимся.

Неожиданное решение было принято спустя несколько часов после того, как стало известно, что Коми привел неточные данные о письмах Хиллари Клинтон, выступая в конгрессе неделю назад.

Соперница Трампа по предвыборной гонке возлагала на Коми вину за свой проигрыш на президентских выборах.

3 мая, давая показания юридическому комитету сената США, Коми сказал, что помощница Клинтон Хума Абедин переслала "сотни и тысячи" имейлов своему тогдашнему мужу Энтони Уинеру, для того чтобы тот их распечатал, и что некоторые из этих электронных посланий содержали секретную информацию. Но во вторник ФБР признало, что Абедин отправила лишь две цепочки электронной почты с секретной информацией.

Об этом сенату сообщил в письменном виде заместитель директора ФБР по вопросам связей с конгрессом Грегори Брауер. Большинство из 49 тысяч имейлов от Абедин, обнаруженных на компьютере Уинера, оказались там в результате резервного копирования с ее телефона Blackberry.

Представители Демократической партии сразу же заявили, что Трамп уволил Коми для того, чтобы повлиять на ход расследования возможного вмешательства России в предвыборную кампанию. Ряд близких соратников Трампа обвиняются в связях с Кремлем.

Обозреватели уже сравнивают это решение Трампа с решением президента Никсона уволить своего генерального прокурора во время расследования по Уотергейтскому делу. Тогда это решение президента подорвало его позиции.

Сам президент Трамп называет обвинения о связях с Россией "фейковыми новостями".