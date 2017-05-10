Дональд Трамп внезапно уволил главу ФБР
Президент США Дональд Трамп внезапно уволил главу Федерального бюро расследований Джеймса Коми. Неожиданное решение было принято спустя несколько часов после того, как стало известно, что Коми привел неточные данные о письмах Хиллари Клинтон, выступая в конгрессе неделю назад.
Согласно заявлению Белого дома, Трамп основывался на рекомендациях генерального прокурора Джеффа Сешнса и его заместителя Рода Розенстина.
"Сегодня президент Дональд Трамп проинформировал главу ФБР Джеймса Коми, что тот больше не работает и снят с должности", - говорится в заявлении Белого дома.
"ФБР - одна из самых уважаемых и важных организаций нашей нации, и сегодняшний день станет новым началом для главной гордости нашей правоохранительной системы", - заявил Трамп.
Коми возглавлял расследование ФБР о возможных связях членов предвыборного штаба Трампа с Россией.
В письме Трампа главе ФБР говорится, что он "не в состоянии эффективно руководить бюро".
Сам Коми выступал перед своими коллегами в Лос-Анджелесе перед началом кампании по найму новых сотрудников ФБР. Во время его выступления один из его помощников принес ему записку, в которой было сказано, что он уволен. Коми немедленно сообщил об этом собравшимся.
Неожиданное решение было принято спустя несколько часов после того, как стало известно, что Коми привел неточные данные о письмах Хиллари Клинтон, выступая в конгрессе неделю назад.
Соперница Трампа по предвыборной гонке возлагала на Коми вину за свой проигрыш на президентских выборах.
3 мая, давая показания юридическому комитету сената США, Коми сказал, что помощница Клинтон Хума Абедин переслала "сотни и тысячи" имейлов своему тогдашнему мужу Энтони Уинеру, для того чтобы тот их распечатал, и что некоторые из этих электронных посланий содержали секретную информацию. Но во вторник ФБР признало, что Абедин отправила лишь две цепочки электронной почты с секретной информацией.
Об этом сенату сообщил в письменном виде заместитель директора ФБР по вопросам связей с конгрессом Грегори Брауер. Большинство из 49 тысяч имейлов от Абедин, обнаруженных на компьютере Уинера, оказались там в результате резервного копирования с ее телефона Blackberry.
Представители Демократической партии сразу же заявили, что Трамп уволил Коми для того, чтобы повлиять на ход расследования возможного вмешательства России в предвыборную кампанию. Ряд близких соратников Трампа обвиняются в связях с Кремлем.
Обозреватели уже сравнивают это решение Трампа с решением президента Никсона уволить своего генерального прокурора во время расследования по Уотергейтскому делу. Тогда это решение президента подорвало его позиции.
Сам президент Трамп называет обвинения о связях с Россией "фейковыми новостями".