В мире |

На 69-м году жизни умер кинокритик Даниил Дондурей. Об этом заявил режиссер Виталий Манский.

«Невозможно произнести эти слова... Даниил Дондурей, (Даня) ушел от нас! В этом факте жесточайшая несправедливость жизни. Прощай друг!» — написал он в своем Facebook.

Даниил Дондурей — российский кинокритик, культуролог, с 1993 года возглавлял редакцию журнала «Искусство кино». При нем издание помимо кино стало уделять внимание телевидению, интернету и современному искусству, а также публиковать больше аналитических материалов.

Дондурей входил в президентский Совет по правам человека РФ, возглавлял профильную комиссию по культурным правам.

Даниил Дондурей часто повторял, что кино без критики не существует. В 2016 году он стал лауреатом Национальной кинематографической премии «Ника» за вклад в кинематографические науки, критику и образование.

В октябре 2016 года Даниил Дондурей был гостем радиостанции Baltkom.