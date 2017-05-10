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Портреты героев известного сериала "Игра престолов" принесли на акцию "Бессмертный полк" в Запорожье, сообщается на сайте города "061.UA".

По данным издания, возле мэрии города прошла акция памяти ветеранов по случаю Дня Победы.

Как сообщается на сайте, правоохранители задержали и вывели из толпы троих провокаторов.

"Бессмертный полк" — общественная акция, представляющая собой марш, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Она проводится в День Победы в России и других странах.