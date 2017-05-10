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Служба охраны государственной границы Литвы объявила о начале строительства защитного ограждения на рубеже с Россией. Об этом в среду, 10 мая, сообщает пресс-служба ведомства.

Как отметили в погранслужбе, в начале мая были завершены процедуры по закупке соответствующих услуг.

«В общей сложности вдоль государственной границы с Калининградской областью России будет построен двухметровый забор на участке длиной 44,6 километров», — отмечается в пресс-релизе.

В ведомстве отметили, что забор будет возведен там, где государственная граница проходит по суше, работы по его установке планируется завершить в декабре 2017 года. Сумма, необходимая для реализации проекта, составляет 1 миллион 335 тысяч евро.

О том, что литовские власти намерены построить заграждение на границе с Калининградской областью, стало известно в январе. Член литовского Сейма и бывший министр обороны страны Раса Юкнявичене заметила, что забор имеет «символическое значение».

«Этот забор не остановит танки и другую военную технику, но продемонстрирует, что мы надеемся на улучшение отношений с Россией», — объяснила она.

В марте 2016-го власти Эстонии заявили, что установят 2,5-метровый забор на границе с Россией. Глава МВД республики Ханно Певкур подчеркнул, что «Эстония нуждается в современной государственной границе, достойной быть внешней границей Европы и НАТО». Ранее в том же месяце глава погранохраны Латвии Нормундс Гарбарс заявил, что Рига намерена возвести на рубеже с Россией забор с колючей проволокой общей протяженностью 92 километра.