В мире |

Сенатор Ларисса Уотерс стала первой женщиной в истории Австралии, покормившей грудью ребенка в парламенте страны прямо на заседании. Представительница партии зеленых попала в объективы репортеров, когда кормила двухмесячную дочь Алию Джой во время голосования во вторник, 9 мая.

"Я горжусь, что моя дочь Алия является первым ребенком, которого кормили грудью в федеральном парламенте", - приводит слова сенатора ABC.net.

Официальные правила по поводу грудного вскармливания в парламенте были изменены после скандала. который возник в 2015 году. Тогда министр по делам малого бизнеса Келли О'Дуайер была вынуждена постоянно выходить из зала заседаний из-за необходимости заботиться о новорожденном ребенке. Предложение ряда политиков сцеживать молоко вызвало шквал критики со стороны поборников прав женщин и детей.

So proud that my daughter Alia is the first baby to be breastfed in the federal Parliament! We need more #women & parents in Parli #auspol pic.twitter.com/w34nxWxG0y