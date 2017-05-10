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Сенатор Ларисса Уотерс стала первой женщиной в истории Австралии, покормившей грудью ребенка в парламенте страны прямо на заседании. Представительница партии зеленых попала в объективы репортеров, когда кормила двухмесячную дочь Алию Джой во время голосования во вторник, 9 мая.

"Я горжусь, что моя дочь Алия является первым ребенком, которого кормили грудью в федеральном парламенте", - приводит слова сенатора ABC.net.

Официальные правила по поводу грудного вскармливания в парламенте были изменены после скандала. который возник в 2015 году. Тогда министр по делам малого бизнеса Келли О'Дуайер была вынуждена постоянно выходить из зала заседаний из-за необходимости заботиться о новорожденном ребенке. Предложение ряда политиков сцеживать молоко вызвало шквал критики со стороны поборников прав женщин и детей.

So proud that my daughter Alia is the first baby to be breastfed in the federal Parliament! We need more #women & parents in Parli #auspol pic.twitter.com/w34nxWxG0y — Larissa Waters (@larissawaters) 9 мая 2017 г.

Уотерс, которая была одним из инициаторов изменения правил, стала первой женщиной-политиком, кто воспользовался правом кормить ребенка в парламенте. "Нам нужно больше женщин и родителей в парламенте. И больше рабочих мест, удобных для того, чтобы ухаживать за детьми", - прокомментировала 40-летняя мать двоих детей свое достижение.

Напомним, Ларисса Уотерс является не единственным в мире парламентарием, кормившим ребенка на рабочем месте. В 2015 году 37-летняя Виктория Донда Перес, известная как самый гламурный депутат Национального конгресса Аргентины, начала кормить свою восьмимесячную дочь во время сессии парламента. Фотографии из зала заседаний получили вирусное распространение и обсуждались далеко за пределами страны, отмечала The Daily Mail.

А в 2016 году внимание общественности привлекла бразильская политическая деятельница Мануэла Д'Авила, которая кормила свою дочь грудью, произнося речь в парламенте. Представительница коммунистической партии является одним из инициаторов закона о разрешении кормления грудью в общественных местах в Бразилии.