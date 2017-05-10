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Президент США Дональд Трамп заявил, что он провел «очень хорошую» встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на журналистов президентского пула.

«Мы провели очень, очень хорошую встречу», — заявил Трамп журналистам после того, как Лавров покинул Белый дом. «Думаю, мы добились прогресса», — сказал Трамп.

В сообщении Белого дома, которое приводит телеканал ABC News, говорится, что президент США Дональд Трамп в ходе встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым подчеркнул, что Россия должна полностью выполнить минские соглашения.

«Президент Трамп подчеркнул необходимость работать вместе, чтобы положить конец конфликту в Сирии, в частности обратив внимание на необходимость сдерживать режим [президента Сирии Башара] Асада и Иран», — сообщает Белый дом.

Как отмечается, президент США также коснулся темы Украины. Трамп отметил, что администрация США остается вовлеченной в решение конфликта в этой стране, указав на необходимость полностью выполнить минские соглашения Россией.

«Он (Трамп. — «Газета.Ru») рассказал о возможности более широкого взаимодействия в решении конфликтов на Ближнем Востоке и повсеместно. Президент также подчеркнул свое желание выстроить более хорошие отношения между США и Россией», — говорится в сообщении Белого дома.