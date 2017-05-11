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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что официальный Лондон изучает возможности предоставления поддержки представителям ЛГБТ сообщества в Чечне, пишет The Independent.

Глава правительства отметила, что британское посольство в Москве выразило обеспокоенность по поводу сообщений СМИ о массовых преследованиях гомосексуалов в Чечне.

«Принимаются срочные меры по поиску лучшего способа предоставить поддержку представителям ЛГБТ сообщества в регионе», — сказала она, добавив, что любая дискриминация людей по признаку сексуальной ориентации недопустима.

Ранее «Новая газета» опубликовала материал о том, что в Чечне задержаны около 100 человек, подозреваемых в гомосексуализме. При этом газета утверждала, что были убиты как минимум три человека.

Также сообщалось, что канцлер Германии Ангела Меркель призвала президента России Владимира Путина повлиять на соблюдение прав сексуальных меньшинств в Чечне.