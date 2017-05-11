Премьер Великобритании пообещала найти способ помочь геям в Чечне (9)

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В мире | 11 мая 2017 года, 07:19

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что официальный Лондон изучает возможности предоставления поддержки представителям ЛГБТ сообщества в Чечне, пишет The Independent.

Глава правительства отметила, что британское посольство в Москве выразило обеспокоенность по поводу сообщений СМИ о массовых преследованиях гомосексуалов в Чечне.

«Принимаются срочные меры по поиску лучшего способа предоставить поддержку представителям ЛГБТ сообщества в регионе», — сказала она, добавив, что любая дискриминация людей по признаку сексуальной ориентации недопустима.

Ранее «Новая газета» опубликовала материал о том, что в Чечне задержаны около 100 человек, подозреваемых в гомосексуализме. При этом газета утверждала, что были убиты как минимум три человека.

Также сообщалось, что канцлер Германии Ангела Меркель призвала президента России Владимира Путина повлиять на соблюдение прав сексуальных меньшинств в Чечне.

Источник: Газета.ru
Комментарии 9
еiroskeptiki.lv38 минут назад
Фейковые министры....фейковые заботы...в Сирии, в Иракн гуманитарная катастрофа, но там же гибнут традиционные семьи! Ишь разрожались....В часе перелёта Латвия, в которой права человека нарушаются, как нигде в мире, - молчок. Но зато любое дерьмо любой ориентации в России обласкано, ухожено и накормлено.
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Ludmila Vdovina59 минут назад
Пускай Мэй попробует-,Кадыров ей покажет кузькину мать,Она не знает с кем имеет дело.
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eiroskeptiki.lv1 час назад
Этот безумный западный фейковый мир! Все там есть, - нет только Бога....
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