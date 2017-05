В мире |

Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo опубликовал на обложке очередного номера карикатуру на избранного президента страны Эммануэля Макрона и его 64-летнюю супругу Бриджит, которая изображена беременной.

Надпись на обложке журнала гласит:

«Он будет творить чудеса!».

