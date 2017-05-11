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Подозреваемый по делу о теракте в Стокгольме выходец из Узбекистана Рахмат Акилов признан вменяемым по результатам медицинской экспертизы, сообщает gazeta.ru.

Согласно психиатрической проверке, Акилов не действовал в состоянии аффекта во время теракта. Подозреваемый в атаке также показал полную вменяемость во время работы со специалистами.

Отмечается, что результаты экспертизы будут учтены судом при вынесении вердикта по делу о теракте в столице Швеции.

Ранее министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов заявил, что подозреваемый по делу о теракте в Стокгольме гражданин Узбекистана Рахмат Акилов был завербован террористической группировкой "Исламское государство".