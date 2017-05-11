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Авиакомпания Boeing приостановила испытания своего нового лайнера 737 MAX. Причиной приостановки называют проблемы с двигателем.

Решение о приостановке испытаний было принято за несколько дней до даты первой коммерческой поставки лайнера. Однако, как говорится в заявлении компании, она по-прежнему планирует начать поставки 737 MAX в текущем месяце.

Среди авиакомпаний, уже разметивших заявки на покупку лайнера - американские American Airlines и Southwest, а также китайская Shangdong Airlines.

Лайнер 737 MAX проектировался как среднемагистральный самолет с низким расходом топлива. В 2012 году стало известно, что российская корпорация "Ростехнологии" собирается потратить 3,5 млрд долларов на закупку 35 самолетов этой модели.

Причиной приостановки тестовых полетов в компании назвали проблемы с дисками, которые используются в двигателях самолета.