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Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приговорил видеоблогера Руслана Соколовского к 3,5 годам условного заключения за игру в Pokemon GO в храме. Об этом "Газете.Ru" сообщил адвокат Алексей Бушмаков.

"Это безусловная победа в современных российских реалиях. Соколовский остался на свободе. В любом случае защита считает этот приговор незаконным и необоснованным и будет обжаловать его в Свердловском областном суде в апелляционном порядке", — заявил правозащитник.

По его словам, "дело Руслана Соколовского является главным политическим делом в современной России".

"Защита просто обязана обратиться в ЕСПЧ с жалобой на такие действия суда и следствия, и одна из таких жалоб уже находится в Страсбурге. Она подана на несправедливое заключение под стражу Соколовского", — добавил Бушмаков.

Ранее сообщалось, что суд признал виновным видеоблогера Соколовского за игру в Pokemon GO в храме.

Напомним, ранее российский телеканал "2х2" не покажет эпизод мультсериала "Симпсоны", в котором Гомер Симпсон играет в аналог смартфон-приложения Pokemon Go в церкви.