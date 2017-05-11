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Власти Крыма готовы вновь пригласить украинскую певицу Джамалу на полуостров, сообщает ТАСС.

«Никто и ничто в России ей не мешает это сделать, проблемы исходят из Киева», – заявил вице-премьер региона, постпред республики при президенте России Георгий Мурадов.

По его словам, крымские власти еще год назад говорили о том, что будут рады видеть Джамалу на полуострове, и это приглашение остается в силе.

«Никто никаких препятствий этому талантливому человеку не чинит… Но, наверное, нужно нам в ближайшее время направить Джамале приглашение», – сказал Мурадов.

Как отметил вице-премьер Крыма, он согласует этот вопрос с руководством республики, чтобы Джамала не сомневалась в почтительном отношении властей региона к ее близким, проживающим на полуострове.

Со своей стороны, министр культуры региона Арина Новосельская заявила, что власти Крыма рассмотрят заявку Джамалы на выступление в Крыму, если такая поступит.

Ранее сообщалось, что Джамала хочет выступать в Крыму.