Власти Крыма готовы принять Джамалу на полуостров (5)
Власти Крыма готовы вновь пригласить украинскую певицу Джамалу на полуостров, сообщает ТАСС.
«Никто и ничто в России ей не мешает это сделать, проблемы исходят из Киева», – заявил вице-премьер региона, постпред республики при президенте России Георгий Мурадов.
По его словам, крымские власти еще год назад говорили о том, что будут рады видеть Джамалу на полуострове, и это приглашение остается в силе.
«Никто никаких препятствий этому талантливому человеку не чинит… Но, наверное, нужно нам в ближайшее время направить Джамале приглашение», – сказал Мурадов.
Как отметил вице-премьер Крыма, он согласует этот вопрос с руководством республики, чтобы Джамала не сомневалась в почтительном отношении властей региона к ее близким, проживающим на полуострове.
Со своей стороны, министр культуры региона Арина Новосельская заявила, что власти Крыма рассмотрят заявку Джамалы на выступление в Крыму, если такая поступит.
Ранее сообщалось, что Джамала хочет выступать в Крыму.