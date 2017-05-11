Назван главный претендент на победу в «Евровидении» по версии букмекеров (3)

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В мире | 11 мая 2017 года, 14:16

Назван главный претендент на победу в конкурсе «Евровидение» по версии букмекеров, сообщает РИА «Новости». Им оказался итальянский исполнитель Франческо Габбиани.

По данным с различных букмекерских сайтов, средний коэффициент на победу Габбиани составляет 6/5, то есть если поставить на победу итальянца $5, то выигрыш составит $6.

Второе место в списке вероятных кандидатов на победу занимает португальский артист Сальвадор Собраль, третье – болгарин Кристиан Костов.

Ранее сообщалось, что в первом полуфинале «Евровидения-2017» определились десять финалистов.

Источник: Газета.ru
Комментарии 3
Патриот 1 час назад
Евровидение даже не смотрю. Грязный конкурс и полностью политизирован. Да и слушать там особо нечего, бычее мычание.
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Alex1 час назад
Эту тему мы великодушно оставляем латышскому твиттеру...
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Тьфу противно45 минут назад
После победы бородатой женщины,интерес к этой кунсткамере пропал полностью.Всё равно победит не сильнейший,а тот кого назначат.Проходили.
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