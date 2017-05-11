Назван главный претендент на победу в «Евровидении» по версии букмекеров (3)
В мире | 11 мая 2017 года, 14:16
Назван главный претендент на победу в конкурсе «Евровидение» по версии букмекеров, сообщает РИА «Новости». Им оказался итальянский исполнитель Франческо Габбиани.
По данным с различных букмекерских сайтов, средний коэффициент на победу Габбиани составляет 6/5, то есть если поставить на победу итальянца $5, то выигрыш составит $6.
Второе место в списке вероятных кандидатов на победу занимает португальский артист Сальвадор Собраль, третье – болгарин Кристиан Костов.
Ранее сообщалось, что в первом полуфинале «Евровидения-2017» определились десять финалистов.
Источник: Газета.ru
Евровидение даже не смотрю. Грязный конкурс и полностью политизирован. Да и слушать там особо нечего, бычее мычание.
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Эту тему мы великодушно оставляем латышскому твиттеру...
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После победы бородатой женщины,интерес к этой кунсткамере пропал полностью.Всё равно победит не сильнейший,а тот кого назначат.Проходили.
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