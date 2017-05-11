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Назван главный претендент на победу в конкурсе «Евровидение» по версии букмекеров, сообщает РИА «Новости». Им оказался итальянский исполнитель Франческо Габбиани.

По данным с различных букмекерских сайтов, средний коэффициент на победу Габбиани составляет 6/5, то есть если поставить на победу итальянца $5, то выигрыш составит $6.

Второе место в списке вероятных кандидатов на победу занимает португальский артист Сальвадор Собраль, третье – болгарин Кристиан Костов.

Ранее сообщалось, что в первом полуфинале «Евровидения-2017» определились десять финалистов.