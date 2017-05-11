Французские виноделы спасают виноградники от заморозка свечами (1)
В мире | 11 мая 2017 года, 14:31
Из–за заморозка в ведущих винодельческих регионах Франции — Шампани, Шабли, Бордо и Бургундии пострадали виноградники, сообщает портал arena.press.
Виноделы решили применить старинный метод, используемый при поздних весенних заморозках, который хорошо зарекомендовала себя — поставить тысячи "свечей".
В металлических свечах–жаровнях жгут дрова, а теплый дым стелется по винограднику и не дает почкам замерзнуть.
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