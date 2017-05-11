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Генеральный директор МИА «Россия сегодня», ведущий программы «Вести недели» Дмитрий Киселев рассказал, почему у него разбито лицо, сообщают «Вести.Ru».

Впервые с разбитым лицом Киселева увидели в Москве на презентации книги главы парламента Крыма Владимира Константинова «Пройти свой путь».

По словам телеведущего, он получил ссадины во время отдыха на даче в Коктебеле. Пострадавшее лицо телеведущий назвал временной сменой имиджа.

«Это временная смена имиджа. Она отражает мою позицию», — отметил он.

Киселев пояснил, что «проехался лицом по гравию», когда споткнулся во время посадки маслин.

«Я сажал в Коктебеле маслины, мы так о них заботились, что растянули ствол веревочками. Я споткнулся и растянулся, лицом проехался по гравию, видите, следы от камушков», — рассказал он.

Киселев в шутку отметил, что женщины видят в мужчине со шрамами «победителя в схватке».

фото: МИА «Россия сегодня»