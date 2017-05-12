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Президент США Дональд Трамп в своем твиттере призвал Россию и Украину к миру.

«Вчера, в один день, у меня были встречи с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым и с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным», — написал Трамп.

Также президент США опубликовал коллаж со снимками с двух встреч и прикрепил хэштег #LetsMakePeace («Давайте заключим мир»).

Yesterday, on the same day- I had meetings with Russian Foreign Minister Sergei Lavrov and the FM of Ukraine, Pavlo Klimkin.#LetsMakePeace! pic.twitter.com/SPiIrJqI6G — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 мая 2017 г.

Напомним, 10 мая Дональд Трамп провел переговоры с министром иностранных дел Павлом Климкиным, а за несколько часов до этого глава Белого дома поговорил с руководителем министерства иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым.