Давайте заключим мир: Трамп обратился к России и Украине через соцсети (1)

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В мире | 12 мая 2017 года, 07:17

Президент США Дональд Трамп в своем твиттере призвал Россию и Украину к миру.

«Вчера, в один день, у меня были встречи с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым и с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным», — написал Трамп.

Также президент США опубликовал коллаж со снимками с двух встреч и прикрепил хэштег #LetsMakePeace («Давайте заключим мир»).

Напомним, 10 мая Дональд Трамп провел переговоры с министром иностранных дел Павлом Климкиным, а за несколько часов до этого глава Белого дома поговорил с руководителем министерства иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым.

Источник: Газета.ru
Комментарии 1
DED2 часа назад
С Лавровым стоит-уважает.С Климкиным -сидит,барин.
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