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Президент США Дональд Трамп полагает, что его недавняя встреча с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым может помочь сохранить множество жизней. Об этом он заявил в интервью NBC News.

«Я думаю, у нас было замечательное обсуждение [с Лавровым], касающееся Сирии и Украины. Возможно, эти обсуждения приведут к тому, что будет убито гораздо меньше людей и они позволят прийти к миру», — сказал Трамп.

Ранее в Кремле подтвердили, что Лавров привез Трампу послание президента России Владимира Путина.