Трамп: встреча с Лавровым может помочь сохранить множество жизней (2)
В мире | 12 мая 2017 года, 07:44
Президент США Дональд Трамп полагает, что его недавняя встреча с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым может помочь сохранить множество жизней. Об этом он заявил в интервью NBC News.
«Я думаю, у нас было замечательное обсуждение [с Лавровым], касающееся Сирии и Украины. Возможно, эти обсуждения приведут к тому, что будет убито гораздо меньше людей и они позволят прийти к миру», — сказал Трамп.
Ранее в Кремле подтвердили, что Лавров привез Трампу послание президента России Владимира Путина.
Источник: Газета.ru
смахивает на шантаж----если ВЫ будете дружить с нами, то МЫ в свою очередь... убьём меньше народу, а НЕТ! то и сами понимаете... и в этом будете виноваты ВЫ!
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Или он намёкивает, что убивает людей на Украине не правый сектор, а Россия. Впрочем, как и в Сирии...кругом она!
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