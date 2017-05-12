Суд в Лондоне обязал российского бизнесмена выплатить жене полмиллиарда евро
Высокий суд Лондона обязал российского миллиардера выплатить бывшей супруге 453 млн фунтов стерлингов (537 млн евро). Это одна из самых высоких компенсаций по итогам бракоразводного процесса, когда либо проходившего в суде Соединенного Королевства.
Имена экс-супругов не разглашаются. Известно, что российскому предпринимателю 61 год, он уроженец Кавказа, бывший торговец нефтью и газом. Его бывшей жене 41 год, она родилась в Восточной Европе, после свадьбы занималась домохозяйством.
Во время слушаний судья сообщил, что пара познакомилась и вышла замуж в Москве, а позднее переехала в Британию, в графство Суррей. По словам судьи, бывшей супруге причитается 41,5% совместно нажитых семейных активов.
Судебным постановлением запрещается идентифицировать имена главных участников бракоразводного процесса. Бывшим супругам предоставлено бессрочное разрешение на пребывание в Британии, где они прожили в течение нескольких лет.
В суде стало известно, что примерно пять лет назад бизнесмен продал акции российской компании за 1,3 млрд долларов. Затем он купил двоим сыновьям по квартире в одном из престижных районов Лондона - одну за 29 млн фунтов, другую за 7 млн фунтов.
В ходе слушаний бизнесмен утверждал, что он внес "особый вклад" в семейный достаток, и что был богат еще до того, как они поженились. В свою очередь его бывшая жена утверждала, что совместно они нажили чуть более 1 млрд фунтов. В итоге судья пришел к выводу, что супруги внесли "равный вклад в семейное благосостояние".
Он также сообщил, что миллиардер неожиданно и по непонятным причинам решил больше не оспаривать требования бывшей супруги. На оглашение судебного решения не явилась ни одна из сторон.