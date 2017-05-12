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Высокий суд Лондона обязал российского миллиардера выплатить бывшей супруге 453 млн фунтов стерлингов (537 млн евро). Это одна из самых высоких компенсаций по итогам бракоразводного процесса, когда либо проходившего в суде Соединенного Королевства.

Имена экс-супругов не разглашаются. Известно, что российскому предпринимателю 61 год, он уроженец Кавказа, бывший торговец нефтью и газом. Его бывшей жене 41 год, она родилась в Восточной Европе, после свадьбы занималась домохозяйством.

Во время слушаний судья сообщил, что пара познакомилась и вышла замуж в Москве, а позднее переехала в Британию, в графство Суррей. По словам судьи, бывшей супруге причитается 41,5% совместно нажитых семейных активов.

Судебным постановлением запрещается идентифицировать имена главных участников бракоразводного процесса. Бывшим супругам предоставлено бессрочное разрешение на пребывание в Британии, где они прожили в течение нескольких лет.

В суде стало известно, что примерно пять лет назад бизнесмен продал акции российской компании за 1,3 млрд долларов. Затем он купил двоим сыновьям по квартире в одном из престижных районов Лондона - одну за 29 млн фунтов, другую за 7 млн фунтов.

В ходе слушаний бизнесмен утверждал, что он внес "особый вклад" в семейный достаток, и что был богат еще до того, как они поженились. В свою очередь его бывшая жена утверждала, что совместно они нажили чуть более 1 млрд фунтов. В итоге судья пришел к выводу, что супруги внесли "равный вклад в семейное благосостояние".

Он также сообщил, что миллиардер неожиданно и по непонятным причинам решил больше не оспаривать требования бывшей супруги. На оглашение судебного решения не явилась ни одна из сторон.