В центре Рима в пятницу произошел взрыв, сообщают итальянские СМИ. Телеканал RAI News сообщает, что в результате никто не пострадал, но официальных данных о жертвах и пострадавших пока нет.

По данным информагентства АНСА, взрыв произошел у входа в почтовое отделение. Также сообщается, что в результате поврежден припаркованный рядом автомобиль.

Агентство уточняет, что причины взрыва еще не установлены, но не исключено, что в действие было приведено взрывное устройство.

