В Австрии неизвестный захватил отделение банка (2)
В мире | 12 мая 2017 года, 13:39
В австрийской деревне Эрпфендорф, в Тироле, вооруженный человек захватил отделение банка, сообщает Австрийское агентство печати (АПА). В здании могут находиться заложники.
Отделение оцеплено полицией, на месте работают экстренные службы и спецназ.
Таблоид Kronenzeitung утверждает, что речь идет о неудачной попытке ограбления банка. По данным издания, у подозреваемого как минимум один заложник.
Сообщения о количестве нападавших у разных СМИ расходятся, но большинство СМИ сообщает, что нападавший действует один и что он по-прежнему остается в банке вместе с посетителями.
Эрпфендорф - небольшая деревня расположенная недалеко от нескольких горнолыжных курортов в федеральной земле Тироль.
Источник: BBC Russian
нечего глупость свою тиражировать
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