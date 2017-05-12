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В австрийской деревне Эрпфендорф, в Тироле, вооруженный человек захватил отделение банка, сообщает Австрийское агентство печати (АПА). В здании могут находиться заложники.

Отделение оцеплено полицией, на месте работают экстренные службы и спецназ.

Таблоид Kronenzeitung утверждает, что речь идет о неудачной попытке ограбления банка. По данным издания, у подозреваемого как минимум один заложник.

Сообщения о количестве нападавших у разных СМИ расходятся, но большинство СМИ сообщает, что нападавший действует один и что он по-прежнему остается в банке вместе с посетителями.

Эрпфендорф - небольшая деревня расположенная недалеко от нескольких горнолыжных курортов в федеральной земле Тироль.